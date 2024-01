Podatki i opłaty lokalne 2024: Stawki maksymalne mocno w górę, a minimalne bez zmian

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 października 2023 r. (M.P. poz. 1132) minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w 2024 r. nie zmienią się w stosunku do tego roku. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. (M.P. poz. 774) i są wyższe w porównaniu z 2023 rokiem o 15%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. W zeszłym roku, w stosunku do 2022 r., stawki wzrosły o 11,8%. ...