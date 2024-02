Podatki 2024: Wpływy podatkowe w górę o ponad 13 proc.

W styczniu br. dochody podatkowe państwa wyniosły 56,4 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 13,1 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez resort finansów. Ponadprzeciętny wzrost (o 21,6 proc.) zanotowano w przypadku podatku VAT, przy czym miesiąc wcześniej odnotowano wyraźny spadek wpływów, co prawdopodobnie było związane z przyspieszeniem w tamtym czasie zwrotów podatku.