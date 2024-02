Podatki 2024: Ulga B+R z możliwością większych odliczeń

Do kwalifikowanych kosztów ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) można zaliczać również wynagrodzenia za usprawiedliwioną nieobecność – wynika z nowej interpretacji ogólnej, którą opublikował resort finansów. Eksperci wskazują, że interpretacja jest niejako potwierdzeniem utrwalonej linii orzeczniczej sądów w tym obszarze.

W ostatnich latach pojawiały się spory podatników ze skarbówką w odniesieniu do kwestii zaliczania do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R wynagrodzeń za czas absencji. Sądy administracyjne generalnie przyznawały rację podatnikom i potwierdzały ich prawo do rozliczania takich kosztów w ramach ulgi.

Linia orzecznicza została potwierdzona przez resort finansów w interpretacji ogólnej z 13 lutego 2024 r. (nr DD8.8203.1.2021) ws. możliwości zaliczenia do kosztów kwalif...