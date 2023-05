Podatki 2024: Raportowanie w e-handlu wpłynie na szczelność systemu

Z początkiem 2024 r. portale handlowe typu marketplace (np. OLX i Allegro) zostaną zobowiązane do raportowania do urzędu skarbowego informacji dotyczących transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. W założeniu nowy mechanizm ma przyczynić się do uszczelnienia systemu kontroli i ograniczyć możliwości uchylania się od podatku.