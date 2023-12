Podatki 2024: Firmy z korzystniejszymi limitami rozliczania inwestycji?

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy mogliby liczyć na korzystniejsze limity rozliczania wydatków na inwestycje. Projekt zakłada m.in. podniesienie o 100 proc. obowiązujących obecnie limitów uprawniających do jednorazowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.