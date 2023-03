Podatki 2024: Faktury w KSeF także z elementami fakultatywnymi

W ramach faktur ustrukturyzowanych możliwe będzie wprowadzanie elementów fakultatywnych, w tym m.in. danych specyficznych dla poszczególnych branż – wynika z nowej wersji projektu nowelizacji dotyczącego obowiązkowego e-fakturowania i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Eksperci zwracają uwagę na to, że nie przedstawiono jeszcze nowej wersji schemy e-faktury, która byłaby dostosowana do aktualnego projektu.

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z KSeF ma zostać wprowadzony finalnie 1 lipca 2024 r. W zaktualizowanej wersji projektu nowelizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie do e-faktury elementów fakultatywnych, co umożliwi zawarcie na fakturze ustrukturyzowanej danych specyficznych dla poszczególnych branż. Chodzi również o elementy powszechnie występujące w obrocie gospodarczym, a w szczególności odnoszące się do warunków zawarcia transakcji. Jak podkreśla resort finansów, o wprowadzenie elementów fakultatywnych do schemy faktury apelowało w trakcie konsultacji środowisko przedsiębiorców.

„Zakres danych (tych obligatoryjnych) na fakturze ustrukturyzowanej nie ulega zmianie, natomiast zmianie ulegnie sposób dostępu do nich. W obliga...