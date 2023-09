Podatki 2024: Amortyzacja budynków i budowli niemieszkalnych do 5 lat albo 10 lat

Od przyszłego roku skrócony będzie okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do 5 lat albo 10 lat - w zależności od poziomu bezrobocia. Możliwość ta dotyczyć będzie obszarów o wysokim bezrobociu i niskim poziomie dochodów podatkowych, zagrożonych procesem wyludnienia. W ocenie projektodawców ma to być zachęta dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy tam gdzie występuje ważny problem społeczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1787), z dniem 1 stycznia 2024 r. do tych ustaw zostaną dodane nowe przepisy dot. amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych - ust. 7-13 do art. 22j ustawy o PIT i ust. 7-13 do art. 16j ust. 7-13 ustawy o CIT.

Amortyzacja będzie zależeć od stopy bezrobocia

Podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców będą mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych (tj. budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej), po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku gdy ten środek trwały znajduje się na obszarze gminy:

zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Spełnienie ww. warunków ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:

uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę; upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu; środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Pomoc w postaci możliwości ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej będzie stanowić pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: