Podatki 2023: Zmiany ws. środków skażających alkohol i zwolnień z akcyzy

Rozporządzenie dotyczące środków skażających alkohol etylowy zostanie znowelizowane – wynika z przedstawionego przez resort finansów projektu. Jak zapewniają projektodawcy, zmiany mają zapewnić skuteczne funkcjonowanie zwolnień z podatku akcyzowego dla wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dojdzie m.in. do ograniczenia stosowania alkoholu izopropylowego jako środka skażającego do niektórych przypadków produkcji produktów biobójczych.