Podatki 2023: Wyższy limit w systemie proporcji odliczania VAT

Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o podatku od towarów i usług tzw. pakietem Slim VAT 3, zwiększono kwotę pozwalającą na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, do 10 000 zł. Możliwość korzystania z podwyższonego limitu została rozszerzona na cały 2023 r. Oznacza to, że podatnicy będą mogli na 2024 r. ustalić proporcję oraz dokonać korekty kwoty podatku odliczonego po zakończeniu 2023 r., z zastosowaniem zmienionego przepisu już od 1 stycznia 2023 r. ...