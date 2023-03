Podatki 2023: Wpływy podatkowe z VAT wyraźnie w dół

W styczniu 2023 r. dochody państwa z podatku VAT spadły o 21,4 proc. rok do roku i były niższe o ok. 7 mld zł – wynika z szacunkowych danych nt. wykonania budżetu, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Ogółem wpływy podatkowe do budżetu państwa zmniejszyły się o 6,2 mld zł względem stycznia 2022 r. Pierwszy miesiąc obecnego roku przyniósł też wyraźny (o 21,3 proc.) wzrost dochodów z akcyzy i podatku od gier.