Podatki 2022: Ulga sponsoringowa ze zbyt wąskim katalogiem podmiotów?

Polski Ład wprowadził do systemu podatkowego m.in. ulgę sponsoringową. Preferencja budzi pewne wątpliwości. Część przedsiębiorców skarży się na to, że ulga dotyczy tylko sponsorowania działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucje kultury wpisane do rejestru resortu kultury. W skargach składanych do biura rzecznika praw obywatelskich podatnicy zwracają uwagę, że ulga mogłaby dotyczyć też innych podmiotów, w tym np. organizacji pozarządowych i agencji artystycznych.