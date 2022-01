Podatki 2022: Mieszkania w kosztach uzyskania przychodu

W ramach tzw. Nowego Ładu zakazano wykazywania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup oraz remonty lub modernizację lokali mieszkalnych. Rozwiązanie to sprawi, że wynajmowanie mieszkania zostanie niespodziewanie potraktowane jako nieetyczny biznes obarczony najsurowszą sankcją w postaci zakazu ujmowania w kosztach wydatków (ogromnych przecież) poniesionych na zakup mieszkania i jego remont. Sankcja ta dotknie jednak najbardziej prywatne osoby inwestujące w nieruchomości często po to, by zabezpieczyć swój kapitał przed skutkami galopującej inflacji, takimi jak gwałtowna utrata wartości środków zgromadzonych na lokatach czy kontach bankowych.

Interpelacja nr 29032 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wykazywania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup oraz remonty lub modernizację lokali mieszkalnych

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana w związku z wprowadzeniem w ramach tzw. Nowego Ładu zakazu wykazywania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup oraz remonty lub modernizację lokali mieszkalnych. Rozwiązanie to sprawi, że wynajmowanie mieszkania zostanie niespodziewanie potraktowane jako nieetyczny biznes obarczony najsurowszą sankcją w postaci zakazu ujmowania w kosztach wydatków (ogromnych przecież) poniesionych na zakup mieszkania i jego remont. Sankcja ta dotknie jednak najbardziej prywatne osoby inwestujące w nieruchomości często po to, by zabezpieczyć swój kapitał przed skutkami galopującej inflacji, takimi jak gwałtowna utrata wartości środków zgromadzonych na lokatach czy kontach bankowych.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby zbulwersowane nagłym wprowadzeniem tak szkodliwego przepisu. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie takiego rozwiązania, które nakłada na inwestorów tak ogromne obciążenia bez wcześniejszego uprzedzenia, naraża ich na ogromne straty finansowe, których nie mogli się spodziewać, co może skutkować ludzkimi dramatami spowodowanymi tylko i wyłącznie nierozważną polityką rządu. Taka polityka narusza kluczową dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zasadę ochrony interesów w toku.

Większość sejmowa zgodziła się wprowadzić przepis przejściowy, zezwalający na potrącanie od przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od posiadanych już teraz nieruchomości, jednak, jak wskazują prawnicy, będzie on niemożliwy do zastosowania ze względu na błąd legislacyjny. Pozwolono bowiem zaliczać odpisy amortyzacyjne do podatkowych kosztów, a zarazem zabroniono samej amortyzacji.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Czy rząd prowadzi obecnie prace nad poprawieniem ustawy w zakresie umożliwienia do końca 2022 r. potrącania od przychodów odpisów amortyzacyjnych na zakup, remont oraz modernizację lokali mieszkalnych? Czy możliwe jest zwolnienie z opisanej wyżej sankcji tych inwestycji, które zostały rozpoczęte przed wprowadzeniem w życie wskazanej wyżej regulacji? Jakie jest uzasadnienie wprowadzenia wyżej opisanej regulacji w ramach Nowego Ładu, skoro wymierzone jest ono w szczególności w drobnych przedsiębiorców, a nie, jak deklarowano, w duże korporacje czy fundusze zajmujące się masowym wynajmem lokali mieszkalnych?

Posłowie:

Aleksander Miszalski, Konrad Frysztak, Aleksandra Gajewska, Mirosława Nykiel

6 grudnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 29032 w sprawie zakazu wykazywania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup oraz remonty lub modernizację lokali mieszkalnych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przekazaną przez Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów1 interpelacją z 8 grudnia 2021 r., nr 29032, Pana Posła Aleksandra Miszalskiego oraz grupy posłów w sprawie zakazu wykazywania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup oraz remonty lub modernizację lokali mieszkalnych, uprzejmie informuję, że elementem Polskiego Ładu2 są m.in. zmiany w zakresie opodatk...