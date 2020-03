Podatki 2020: JPK zamiast deklaracji VAT

Ustawa ma na celu, jak uzasadnia projektodawca, uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Ma stanowić proste, przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania podatku od towarów i usług. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Tylko VAT-7 i VAT-7K

Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będą miały natomiast zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem obowiązku odrębnego jej składania.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

JPK_V7 M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i

- dla podatników, którzy rozliczają się i JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Termin wysyłki JPK_VAT

Podatnicy rozliczający się miesięcznie, ewidencję wraz z deklaracją podatkową będą mieli obowiązek przesłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Obowiązek ten zastępuje obecny obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Podatnik będzie przesyłał do właściwego urzędu skarbowego pełną ewidencję VAT, a nie tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Jednocześnie podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. W praktyce dokument przesłany przez podatników „kwartalnych” będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc odrębnie, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składa ewidencję za ten miesiąc łącznie z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Nie jest to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Wprowadzane zmiany zmniejszają zatem obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i ma...