Podatek u źródła. MF o oświadczeniu WH-OSC

Mechanizm „pay and refund” wprowadzony do systemu poboru podatku u źródła może zostać wyłączony w odniesieniu do pewnych kategorii płatników. Pobór podatku u źródła na ogólnych zasadach może odbywać się u płatników, którzy zdecydowali się złożyć oświadczenie WH-OSC. Moc obowiązująca komentowanego oświadczenia budzi jednak wątpliwości w kilku istotnych aspektach.