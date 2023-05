Podatek od nadzwyczajnych zysków może przynieść wpływy rzędu 0,5 proc. PKB

Wprowadzenie w Polsce podatku od nadzwyczajnych zysków mogłoby przynieść przychody na poziomie ok. 0,5 proc. PKB w 2023 r. w odniesieniu do górnictwa i sektora naftowego – wynika z raportu pn. „Windfall Tax. Podatek od zysków nadzwyczajnych i jego wpływ na gospodarkę”, opublikowanego przez think tank WiseEuropa. Eksperci wyliczają, że danina nałożona na górnictwo oraz sektory naftowy i energetyczny mogłaby sfinansować nawet do 30 proc. dodatkowych kosztów transformacji zeroemisyjnej.