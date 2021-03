Podatek katastralny? MF: Nie planujemy zmian

W przestrzeni medialnej co rusz pojawiają się informacje o możliwości wprowadzenia podatku katastralnego. Obywatele martwią się, że zostaną obarczeni kolejnym nowym podatkiem. Obawy te nie są bezpodstawne, gdyż rząd tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadził: opodatkowanie spółek komandytowych, opłatę mocową, podatek cukrowy, nowe zasady naliczania podatku od deszczówki, ograniczenie ulgi abolicyjnej dla polskich podatników zarabiających za granicą, czy wyższy podatek od nieruchomości. Czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie podatku katastralnego? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 20455 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia podatku katastralnego

Szanowny Panie Ministrze!

W przestrzeni medialnej co rusz pojawiają się informacje o możliwości wprowadzenia podatku katastralnego. Otrzymuję bardzo wiele zapytań od obywateli, którzy martwią się, że zostaną obarczeni kolejnym nowym podatkiem. Pragnę wskazać, że obawy te nie są bezpodstawne, gdyż rząd tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadził: opodatkowanie spółek komandytowych, opłatę mocową, podatek cukrowy, nowe zasady naliczania podatku od deszczówki, ograniczenie ulgi abolicyjnej dla polskich podatników zarabiających za granicą, czy wyższy podatek od nieruchomości.

Jedną z form opodatkowania nieruchomości jest wspominany wyżej podatek katastralny zwany również podatkiem ad valorem (łac. „od wartości”). Polega on na naliczeniu wysokości podatku w zależności od wartości nieruchomości. W praktyce, im większa wartość danej nieruchomości, tym większy podatek należy opłacić na rzecz państwa.

Podatek ten od wielu lat obowiązuje na terenie krajów Unii Europejskiej. I tak na przykład w Niemczech średnia wysokość stawki podatkowej podatku katastralnego wynosi 1,9 proc. wartości nieruchomości. We Francji i Belgii podatek katastralny nie jest obliczany od wartości nieruchomości. Wylicza się go jako procent z hipotetycznej wysokości dochodu, jaki dana nieruchomość mogłaby zapewnić swojemu właścicielowi w ciągu roku (np. poprzez czynsz z wynajmu czy dzierżawy), a sam podatek uchwalany jest przez jednostki samorządowe i stanowi ich dochód. Podatek katastralny w Estonii funkcjonuje w formie podatku gruntowego ze stawką podatkową wynoszącą od 0,1 proc. do 2,5 proc. szacunkowej wartości gruntu rocznie. O wysokości stawek decydują samorządy lokalne.

W Polsce natomiast funkcjonuje podatek od nieruchomości, ustalany jest on w oparciu nie o wartość danej nieruchomości, a o jej powierzchnię. Sta...