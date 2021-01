Podatek cukrowy – kto ma obowiązek zapłaty

Opłata od środków spożywczych (inaczej opłata cukrowa lub podatek cukrowy) to nowa danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku, która wpłynie na wzrost cen napojów słodzonych. Jej wprowadzenie ma zachęcić producentów do redukcji ilości substancji słodzących, a konsumentów – do wyboru zdrowszych produktów. Mimo iż nie została wprost nazwana podatkiem, trzeba ją wpłacać na konto urzędu skarbowego.