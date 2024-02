Podatek Belki może zostać zmodyfikowany

W resorcie finansów trwają obecnie prace nad koncepcją zmian dotyczących opodatkowania zysków kapitałowych. W odpowiedzi na pytania rzecznika praw obywatelskich resort wskazał, że rozważane są preferencje podatkowe, które byłyby ograniczone do oszczędności lub inwestycji kapitałowych na poziomie do 100 tys. zł. Modyfikacje miałyby docelowo zwiększyć skłonność obywateli do oszczędzania.