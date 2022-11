Plecak z logo firmy dla pracownika a obowiązki pracodawcy jako płatnika

Nowe osoby zatrudnione w spółce na umowę o pracę oraz osoby, z którymi współpracuje w ramach umowy zlecenia, otrzymują plecaki z naszytym logo firmy - wartość plecaka to ok. 80-90 złotych. Plecaki przekazywane są w celu budowania pozytywnego wizerunku i relacji z nowymi pracownikami. Czy spółka ma obowiązek doliczać do opodatkowanego przychodu pracownika ze stosunku pracy (nieodpłatne świadczenie) wartość plecaka?