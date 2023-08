Płaca minimalna wzrośnie o 20 proc. Biznes obawia się skali podwyżki

W przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia i do 4300 zł od 1 lipca – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotował rząd. Skala podwyżki jest krytycznie oceniana przez środowisko przedsiębiorców. Biznes przewiduje, że w efekcie w trudniejszej sytuacji znajdą się najmniejsze firmy.

Rządowy projekt zakłada, że w 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z dotychczasowych 3600 zł do 4242 zł od 1 stycznia oraz do 4300 zł od 1 lipca. Wzrost płacy minimalnej będzie w efekcie wahać się od 19,4 proc. do 21,5 proc. Przeciętna wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę wyniesie w przyszłym roku 4271 zł. Minimalna stawka godzinowa zostanie natomiast podwyższona odpowiednio do 27,7 zł oraz 28,1 zł.

Szacuje się, że podwyżka płacy minimalnej będzie mieć bezpośredni wpływ na ok. 3,6 mln pracowników.

Skala podwyżki jest krytycznie oceniana przez biznes. Jak wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, wysoka podwyżka dotknie przede wszystkim najmniejsze...