Płaca minimalna wzrośnie do 4250 zł? Pracodawcy apelują o ograniczenia

Skokowy wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2024 r. może być zagrożeniem dla polskiej gospodarki – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Przy utrzymaniu obecnych mechanizmów ustawowych, przewidywany jest wzrost płacy minimalnej do ok. 4250 zł z początkiem 2024 r. Środowisko pracodawców apeluje o zmiany w prawie i ograniczenie skokowej podwyżki.

Jak wynika z szacunków ekonomistów, aktualne kryteria ustawowe doprowadzą do tego, że minimalna płaca wzrośnie w 2024 r. do 4254 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa osiągnie poziom 27,8 zł. W porównaniu do średniorocznego poziomu wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. będzie to oznaczać wzrost aż o blisko 20 proc. (o ok. 700 zł).

W efekcie Polska wyprzedziłaby pod względem wysokości płacy minimalnej Hiszpanię i weszła do grupy 7 krajów Unii Europejskiej z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym.

– Tak znaczący wzrost wynika w znacznej mierze z ustawowego mechanizmu tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, który porównuje inflację prognozowaną w przeszłości z faktycznie odnotowanymi jej wartościami...