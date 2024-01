Płaca minimalna wyraźnie w górę. Wzrosną też presja płacowa i inflacja

W 2024 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie w sumie o ok. 20 proc. rok do roku. W styczniu br. najniższa płaca wzrosła z 3600 zł do 4242 zł, a na lipiec przewidziano kolejną podwyżkę (do 4300 zł). Analogicznie rośnie też minimalna stawka godzinowa. Jak oceniają eksperci, tak wyraźny wzrost płacy minimalnej przełoży się również bezpośrednio na presję płacową oraz inflację.