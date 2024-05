Płaca minimalna w Polsce jedną z wyższych w UE

– Już we wrześniu ubiegłego roku ostrzegaliśmy przed skokowym wzrostem płacy minimalnej w Polsce. W ostatnich dwóch latach płaca minimalna zwiększyła się o ponad 40 proc., a w ostatnim pięcioleciu – o prawie 90 proc.. Tegoroczny wzrost płacy minimalnej na poziomie prawie 22 proc. rok do roku jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Wzrost na porównywalnym poziomie do Polski odnotowano jedynie w Bułgarii i Chorwacji, a średni wzrost dla UE ważony liczbą aktywnych zawodowo wynosi ok. 8,6 proc. – wskazuj...