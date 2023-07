PKPiR: Usługi w spisie z natury

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów i surowców podstawowych oraz pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Mimo prostoty tego przepisu, pojawiają się liczne wątpliwości.

Oto przykład.

Jerzy świadczy usługi niwelacji terenu. Zatrudnia do robót ziemnych firmy podwykonawcze, sam zajmuje się pomiarami i pilnuje jakości wykonanych prac. Do końca roku nie zakończył jednej usługi, ale do kosztów uzyskania zaliczył już część kosztów podwykonawców, na stanie ma też materiały, które zostaną zużyte przed zakończeniem zlecenia.

Jak sądzisz, czy biorąc pod uwagę wskazane przed chwilą obowiązkowe składniki spisu z natury, należy w nim ująć i wycenić również tę niezakończoną usługę i materiały, które dla celów jej wykonania zostały już zakupione?

Kiedy starannie przeanalizujesz rozporządzenie, zauważysz, że takie pojęcia jak materiały, produkcja w toku czy wyroby gotowe odnoszą się nie tylko do rzeczy materialnych. Mówiliśmy o tym już wcześniej – teraz przypomnę niektóre definicje.