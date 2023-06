PKPiR: Numerowanie dowodów księgowych. Zmiana sposobu numeracji

Zgodnie z objaśnieniami do sposobu prowadzenia PKPiR, umieszczonymi w rozporządzeniu, kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. I to jest pierwszy z numerów, znajdujących się na dowodzie księgowym.