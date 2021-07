Piwo bezalkoholowe smakowe podlega podatkowi od cukru

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja piwa. Z uwagi na wzmożone w ostatnich latach zainteresowanie konsumentów piwem bezalkoholowym, spółka zdecydowała na produkcję piwa bezalkoholowego (tj. o zawartości alkoholu równej lub mniejszej niż 0,5% obj.), do którego dodawane są różne dodatki smakowe i/lub słodzące (dalej: piwa bezalkoholowe smakowe).

Proces technologiczny produkcji piwa bezalkoholowego smakowego jest co do zasady analogiczny do produkcji piw alkoholowych. Na pierwszych etapach produkcji piwa bezalkoholowego, któremu nie został nadany jeszcze żaden smak, nie są dodawane żadne substancje, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy o zdrowiu publicznym. Na etapie warzenia zawarte w słodzie cukry (analogicznie jak cukry naturalnie występujące w owocach) pod wpływem zacierania i warzenia ekstrahują (przedostają się) do brzeczki. Cukrami tymi są głównie maltoza, glukoza sacharoza i fruktoza. Cukry te powstają w procesie zacierania w wyniku rozkładu skrobi (wielocukru) zawartej w słodzie. Jest to wynikiem zwykłych, podstawowych procesów produkcji piwa, a nie skutkiem dodania cukru lub substancji słodzących. Cukry pochodzące ze słodu są normalnie występującymi składnikami brzęczki, a następnie piwa, nie są substancjami dodanymi do piwa.

Natomiast na etapie filtracji przeprowadzany jest dodatkowy zabieg technologiczny w postaci dodania substancji smakowych, w tym cukrów. Jest to zabieg, którego celem jest nadanie piwu specjalnego smaku i koloru. Po filtracji wyprodukowane piwo bezalkoholowe smakowe przesyłane jest do tanków i przetrzymywane do czasu rozlewu. Piwa te ujęte są w szczególności w dziale 11 PKWiU jako pozostałe napoje bezalkoholowe. Napoje te nie posiadają w swoim składzie kofeiny lub tauryny.

Spółka chciała wiedzieć, czy ustalając wysokość opłaty od środków spożywczych - zgodnie...