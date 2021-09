PIT zero dla młodych w przypadku niezdolności do pracy - dwa źródła przychodów

Ustawa wskazuje zatem jednoznacznie zamknięty katalog źródeł przychodów, z których dochody zwolnione są od podatku dochodowego.

Pracownik niezdolny do pracy z tytułu choroby (oraz innych wskazanych w odpowiednich przepisach przyczyn) ma prawo do świadczenia, wypłacanego za czas niezdolności do pracy - świadczenie to ma mu rekompensować brak normalnego wynagrodzenia w okresie choroby.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

Pierwsze ze świadczeń określone zostało w Kodeksie Pracy w art. 92:

Kodeks pracy (wyciąg)

(...)Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

§ 1.1. (uchylony)

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:

1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego...