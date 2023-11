PIT: Sprzedaż mieszkania i garażu wycofanych z firmy

Przychodami z działalności gospodarczej są także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Natomiast do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych, m.in. lokali mieszkalnych.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w listopadzie 2009 r. nabył lokal mieszkalny oraz miejsce garażowe. Również w tym dniu nastąpiło przekazanie nieruchomości lokalowej i miejsca garażowego na stan środków trwałych jego firmy. Przekazane środki trwałe były amortyzowane w całym okresie ich użytkowania. 1 kwietnia 2015 r. przedsiębiorca wycofał powyższe nieruchomości ze środków trwałych do swojego osobistego majątku i od 1 kwietnia 2015 r. wykorzystuje nieruchomości na swoje potrzeby mieszkaniowe i garażowe i nie wykorzystywał ich w działalności gospodarczej. Od 29 stycznia 2018 r. nie prowadzi już działalności gospodarczej, a 30 stycznia 2018 r. nastąpiło wykreślenia firmy z rejestru CEIDG.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy będzie ciążył na nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od transakcji sprzedaży nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego i miejsca garażowego, zakupionych 30 listopada 2009 r., które w okresie od 30 listopada 2009 r. do 1 kwietnia 2015 r., były w zasobie środków trwałych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednak stosownie do art. 10 ust. 3 ww. ustawy przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zatem, aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źró...