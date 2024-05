PIT od sprzedaży firmowej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym

We wnioski o interpretację przedsiębiorca wskazał, że we wrześniu 2012 r. nabył działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Przy zakupie nie był odliczony podatek VAT. W dacie zakupu 50% budynku zostało wprowadzone do majątku firmy. Wartość początkowa środka trwałego - 450 000 zł, amortyzacja liniowa, stawka amortyzacji 2,5%. Do 1 lipca 2023 r. 50% budynku było wykorzystywane do celów mieszkaniowych, a 50% do celów prowadzenia działalności gospodarczej - wynajem pokoi. W dniu 1 lipca 2023 r. przedsiębiorca wycofał środek trwały (50% budynku) z działalności gospodarczej do majątku prywatnego. Po wycofaniu środka trwałego budynek w całości (100%) jest wykorzystywany do celów mieszkalnych. Obecnie planuje sprzedać całą nieruchomość.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy przy sprzedaży ww. nieruchomości nie zapłaci podatku dochodowego od sprzedaży tej nieruchomości. W jego opinii, nie powinien zapłacić podatku dochodowego, ponieważ od zakupu tej nieruchomości minęło ponad 5 lat.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację przedsiębiorcy. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Stosownie zaś do art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiąceg...