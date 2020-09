PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu

Do obowiązków pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP należy: złożenie do Państwowej Inspekcji Pracy Oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.

Jeśli zmieniają się jakiekolwiek dane zawarte w oświadczeniu, pracodawca delegujący ma również obowiązek złożyć Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Pracodawca delegujący pracownika (niebędącego pracownikiem tymczasowym) na terytorium RP, w okresie do 12 miesięcy delegowania do pracy w Polsce, ma obowiązek zapewnić mu właściwe warunki zatrudnienia, gwarantujące ochronę minimalną, wynikające z przepisów Kodeksu pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – w zakresie obejmującym:

normy i wymiar czasu pracy oraz okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego,

wymiar urlopu wypoczynkowego,

wynagrodzenie za pracę (obejmujące wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych),

bezpieczeństwo i higienę pracy,

ochronę pracownic w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,

zatrudnianie młodocianych,

wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,

zasadę równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu,

należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na lub poza terytorium Polski.

Okres, w którym należy zapewnić pracownikom delegowanym powyższe warunki zatrudnienia, może ulec przedłużeniu maksymalnie do 18 miesięcy delegowania w przypadku złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia. Umotywowane powiadomienie powinno zostać złożone do PIP przed upływem 12 miesięcy delegowania.

W razie niezłożenia takiego powiadomienia, z upływ...