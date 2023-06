PIP o rodzicielstwie w prawie pracy - pytania i odpowiedzi

Czy pracownik, który od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, w dłuższym wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 Kodeksu pracy?

Tak, przepisy przejściowe zagwarantowały wyższy wymiar urlopu rodzicielskiego tym pracownikom-rodzicom, którzy mieli uprawnienie do urlopu rodzicielskiego lub jego części, bądź korzystali z takiego urlopu w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r.

Czy ojcu dziecka przysługuje urlop rodzicielski w wymiarze 9 tygodni na dziecko urodzone w 2020 roku?

Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje jedynie tym rodzicom, którzy mieli uprawnienie do urlopu rodzicielskiego lub jego części, bądź korzystali z takiego urlopu w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r. W przypadku wskazanym w pytaniu takie uprawnienie przysługiwałoby rodzicom, którzy we wskazanym powyżej okresie korzystali z części urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. „krótkiego wniosku” lub pozostała im jeszcze do wykorzystania „luźna” część tego urlopu. Zatem pracownik, który wykorzystał urlop rodzicielski przed 2 sierpnia 2022 r. nie może skorzystać z nowych przepisów i zawnioskować o dodatkowe 9 tygodni urlopu.

Gdy rodzice dzielą się urlopem rodzicielskim w podstawowym wymiarze, komu przysługuje dodatkowe 9 tygodni? Ma to być nieprzenoszalna część na drugiego rodzica, jeśli oboje korzystali to dla kogo jest te 9 tygodni?

Jeśli każde z rodziców skorzystało już z co najmniej 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, z pozostałej puli urlopu mogą skorzystać oboje rodzice. Mogą też podzielić ten urlop pomiędzy siebie, o ile nie wyczerpali już limitu 5 części i dziecko nie skończyło 6 lat.

Dziecko urodziło się przed dniem 26 kwietnia 2023 r. (np. 1 lutego 2023 r.). W jakim okresie ojciec dziecka będzie mógł wykorzystać urlop ojcowski?

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko w dniu 26 kwietnia 2023 r. ma prawo do urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko ...