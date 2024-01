Parkowanie auta pod domem pracownika a odliczenie VAT - fiskus nie zmienia zdania

Pojazdy służbowe, które mogą być parkowane w miejscu zamieszkania pracownika, nie są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności, w rozumieniu przepisu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, firma nie ma prawa do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami służbowymi. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która w ramach prowadzonej działalności przekazała służbowe samochody do użytkowania zatrudnionym pracownikom lub współpracownikom, zwłaszcza przedstawicielom handlowym w celu umożliwienia im właściwej realizacji powierzonych obowiązków służbowych. Zasady używania w spółce tych pojazdów zostały określone w regulaminie korzystania z samochodów służbowych. Zgodnie z postanowieniami regulaminu pojazdy służbowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością spółki.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski oraz poza jej granicami. Pojazdy samochodowe w godzinach pracy, a także poza godzinami pracy, są co do zasady przechowywane na terenie siedziby spółki bądź w miejscach prowadzenia działalności przez spółkę. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z koniecznością wczesnego rozpoczęcia przez przedstawiciela handlowego podróży służbowej lub jej późnym zakończeniem, użytkownik może uzyskać zgodę członka zarządu spółki na późniejszy zwrot pojazdu służbowego do siedziby spółki lub jego wcześniejszy odbiór. W tych przypadkach zaparkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania użytkownika jest uzasadnione koniecznością realizacji czynności służbowych i ze względu na oszczędność czasową w dotarciu do/z miejsc uczestnictwa w czynnościach służbowych. Dodatkowo, w godzinach wczesnoporannych oraz późnowieczornych recepcja spółki jest nieczynna.

Spółka prowadzi ewidencje przebiegu pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów. Spółka wyznaczyła osobę sprawującą kontrolę nad prowadzonymi ewidencjami oraz złożyła również właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację VAT-26.

Ponadto, w pojazdach służbowych zamontowane zostały na stałe urządzenia GPS, umożliwiające ciągłe śledzenie położenia pojazdów, a także ich przebiegu. W ten sposób spółka uzyskuje ciągłą kontrolę obecnego położenia pojazdu oraz możliwość weryfikacji tego, by pojazd wykorzystywany był wyłącznie w celach służbowych.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy po spełnieniu obowiązków formalnych, tj. m.in. złożeniu informacji VAT-26 o...