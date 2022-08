Papierowy paragon po wystawieniu e-faktury można zniszczyć

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zgodnie z regulaminem sprzedaży, każdy z jej klientów wyraża żądanie wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego i doręczenia mu tej faktury poprzez konto klienta (konto internetowe). Każda z faktur wystawionych przez spółkę do paragonu fiskalnego posiada referencję do paragonu (poprzez numer zamówienia) i jest możliwość powiązania tej faktury z wystawionym paragonem (poprzez numer zamówienia). Faktury wystawione przez spółkę i doręczone klientom będą przechowywane w formie elektronicznej (zapewniając autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej) w podziale na okresy rozliczeniowe z każdorazową możliwością wydrukowania tych faktur na żądanie klienta czy organów skarbowych. Paragon (informacje o paragonie), jak również pozostałe dokumenty i informacje dotyczące sprzedaży fiskalnej (raporty okresowe) będą przechowywane w pamięci kasy rejestrującej (kasa z elektronicznym zapisem kopii). Natomiast paragony fiskalne dokumentujące sprzedaż do klientów, do których zostały wystawione faktury (przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej), będą niszczone (tj. ich wydruki będą niszczone), zaś kopia tych paragonów (oraz innych dokumentów fiskalnych) będzie przechowywane w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

Spółka chciała wiedzieć, czy w świetle art. 106h ustawy o VAT, niszczenie paragonu fiskalnego (do którego wystawiono fakturę VAT, która zostanie doręczona i będzie przechowywana w prawidłowej formie elektronicznej) przy założeniu jego zapis...