Oznaczenia faktur pozostają problemem dla podatników

Od 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) obejmuje podatników nabywających towary lub usługi:

wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT),

gdy nabycie jest udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tj. powyżej 15.000 zł).

Zasadniczo można przyjąć, że obowiązek stosowania MPP nie odnosi się do transakcji ogółem, a do konkretnych faktur. Natomiast faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Wraz z wprowadzeniem obowiązkowego MPP został również rozszerzony katalog elementów, które powinna zawierać faktura. W przypadku faktur objętych ww. obowiązkiem, powinny one zawierać adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Często zdarza się jednak, że podatnicy z pewnych względów umieszczają adnotację na wszystkich fakturach, nie tylko tych, które spełniają ww. przesłanki. Często wynika to z ograniczeń technicznych programu do wystawiania faktur lub też z chęci...