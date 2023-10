Owoce i warzywa dla pracowników mogą być kosztem firmy

Spółka planuje zagwarantować pracownikom i współpracownikom stały dostęp do zdrowych przekąsek w postaci owoców i warzyw (finansowanych ze środków obrotowych). W tym celu nawiąże współpracę z kontrahentami, którzy będą regularnie dostarczać owoce i warzywa do biura spółki. Z założenia owoce i warzywa będę dostępne do czasu każdorazowego wyczerpania dostawy. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?