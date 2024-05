Oszuści podszywają się pod pracowników KIS i KAS

Podatnicy powinni zachować szczególną ostrożność, gdy odbierają telefony od osób podających się za pracowników Krajowej Informacji Skarbowej lub Krajowej Administracji Skarbowej – informuje Ministerstwo Finansów. Do resortu zaczęły trafiać sygnały i skargi od podatników o próbach wyłudzenia danych osobowych. Okazuje się, że oszuści dzwonią do podatników i podają się za pracowników KIS lub KAS, by dzięki temu wyłudzić dane osobowe.