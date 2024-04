Osoba współpracująca czy pracownik - kryteria 

Jeden z ubezpieczonych, prowadzących działalność gospodarczą zatrudnił w swoim przedsiębiorstwie pełnoletnią córkę – na stanowisku kosmetologa. Kosmetologia stanowiła jeden z zakresów działalności przedsiębiorcy. W momencie zatrudnienia mieszkał z córką we wspólnym gospodarstwie domowym. Wg. informacji przedsiębiorcy przekazanej do ZUS we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, praca córki nie polega na współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz ma jedynie charakter wybiórczy i to Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jej efekty i skutki.