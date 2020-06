Osoba prywatna wymienia paragon na fakturę

Podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Obowiązek taki spoczywa jednak na sprzedawcy w razie żądania zgłoszonego przez taką osobę. Musi być ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź też otrzymano całość lub część zapłaty za świadczenie. Jeżeli kupujący z żądaniem wystąpi w terminie późniejszym niż ww. 3 miesiące, sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury. Może to uczynić na zasadzie dobrowolności.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących. W § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienione są przypadki, w których podatnicy korzystać mogą ze zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas. Zwolnienie to służy m.in. w następujących przypadkach:

z uwagi na limit obrotów wykonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył on 20 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą limit oblicza się na podstawie stosownej proporcji,

w razie rozpoczynania działalności po 31 grudnia 2018 r. dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz ww. podmiotów jeżeli przewidywany z tego tytułu obrót nie przekroczy 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w roku podatkowym,

gdy obroty z tytułu dostaw lub usług zwolnionych z ewidencjonowania w kasie fiskalnej na podstawie ww. rozporządzenia na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych przekroczyły 80% wartości obrotu.

Z kolei w § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia określone zostały czynności, które nie mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej. Oznacza to, że muszą one być rejestrowane w kasie fiskalnej począwszy od pierwszej transakcji. Są to m.in.:

sprzedaż gazu płynnego, części do silników, wyrobów tytoniowych, sprzętu RTV,

usługi samochodowych przewozów pasażerskich, wulkanizatorskie, opieki medycznej, fryzjerskie, kosmetyczne.

Termin wystawienia faktury na żądanie

Paragon jest dokumentem potwierdzającym zakup, paragon fiskalny stanowi tego rodzaju dokument wydrukowany dla nabywcy przez kasę fiskalną. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej). Obowiązek taki spoczywa jednak na sprzedawcy w razie żądania zgłoszonego przez taką osobę. Podstawę żądania stanowi art. 106b ust. 3 w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy. Musi być ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od ...