Opodatkowanie dostawy towarów, w której transport organizowany jest przez pośrednika na warunkach CPT

Transakcje łańcuchowe stanowią specyficzny rodzaj dostaw, w których uczestniczą co najmniej trzy podmioty, lecz towary są transportowane bezpośrednio między pierwszym a ostatnim podmiotem w łańcuchu. Niejednokrotnie transakcje łańcuchowe mogą powodować wątpliwości jeśli chodzi o sposób ich opodatkowania. Niniejszy artykuł przybliży kwestię jak powinna zostać opodatkowana dostawa łańcuchowa, w której polska spółka sprzedaje towar do spółki niemieckiej, przy czym towar wysyłany jest bezpośrednio z terytorium Polski do Rosji, do klienta spółki niemieckiej. Transport organizowany jest przez spółkę niemiecką, czyli podmiot 2 w łańcuchu. Strony uzgodniły, że dostawa między spółką niemiecką a spółką rosyjską odbędzie się na warunkach CPT Incoterms 2010, natomiast dostawa pomiędzy spółką polską a spółką niemiecką odbędzie się na warunkach FCA.