Opłaty za czynności urzędowe powinny być zniesione?

Wysokość opłat za czynności urzędowe, mimo że nie stanowi bariery finansowej dla znacznej części obywateli, dla osób o znacznie ograniczonych zasobach finansowych może stanowić znaczne obciążenie. Zaświadczenia o stanie cywilnym, rejestracja danych osobowych, odpisy zupełne aktów stanu cywilnego to podstawowe dokumenty niezbędne osobom do sprawnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. To obciążenie finansowe może nieumyślnie ograniczyć ich dostęp do podstawowych usług i potencjalnie utrudnić im uczestnictwo w działalności społecznej.