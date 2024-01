Opłata za plastikowe opakowanie posiłku lub napoju a podstawa opodatkowania VAT

W przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę, należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku). Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju. Nie istnieje zatem potrzeba, by wyodrębniać samą kwotę opłaty na paragonie.

Pytanie dziennikarza DGP z 28 grudnia 2023 r.

Od 2024 r. sprzedawca będzie musiał pobrać od klienta kupującego posiłki na wynos lub napoje - 20 gr za kubek i 25 gr za inny rodzaj opakowania. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przekazywane na cele specjalnego funduszu służącego do promowania bardziej ekologicznych rozwiązań.

Wprowadzenie nowej opłaty to jeden ze skutków kwietniowej nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 877).

W związku z tym jak ta opłata ma być prezentowana na paragonie – czy powinna być wykazywana osobno czy łącznie w cenie napoju czy posiłku. Jeżeli ma być wskazana oddzielnie to z jaką stawką VAT, a jeżeli łącznie to czy wlicza się do podstawy opodatkowania zgodnie ze stawką na dany produkt.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 4 stycznia 2024 r. na pytania dziennikarza.

Od 1 stycznia 2024 r. na podstawie art. 3b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przedsiębiorca prowadzący:

jednostkę handlu detalicznego,

jednostkę handlu hurtowego lub

jednostkę gastronomiczną,

w których są oferowane produkty jednorazo...