Opłata rezerwacyjna jest zaliczką w VAT

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, czynny podatnik VAT, która w ramach działalności gospodarczej świadczy głównie usługi gastronomiczne prowadzone w restauracji. Ze względu na różnorodny charakter świadczonych usług (np. fakt posiadania koncesji na alkohol) może ona sprzedawać towary oraz świadczyć usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT (w szczególności 8% i 23%).

Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się także organizacją imprez okolicznościowych, m.in.: wesela, komunie, chrzciny, urodziny, czy też imprezy firmowe. Spółka pobiera od podmiotów chcących nabyć określone usługi, w szczególności rezerwujących sale, opłatę, która nie odnosi się do żadnej konkretnej dostawy towaru lub świadczenia usługi, stanowi ona jedynie zabezpieczenie realizacji świadczeń oraz uprawnia do nabywania od spółki różnych towarów i usług w określonym dniu.

Klient w momencie składania zamówienia nie jest w stanie określić wszystkich towarów i usług jakie będzie nabywał w przyszłości. Dlatego też, na moment otrzymania powyższej wpłaty, dostawa towarów ani świadczenie usług nie podlega ostatecznej konkretyzacji co do ilości, rodzaju, stawki podatkowej a nawet niekiedy co do ceny ze względu na stosowane rabaty.

Spółka chciała wiedzieć czy wnoszona opłata stanowi zaliczkę/przedpłatę/zadatek w rozumieniu art. 19 ust. 8 ustawy o VAT oraz czy ma obowiązek udokumentowania otrzymania wpłaty fakturą VAT. Jej zdaniem wniesiona opłata przez podmioty chcące nabyć określone usługi, dotyczące przyszłych dostaw towarów lub świadczenia usług, ale niesprecyzowane co do ilości, rodzaju, stawki podatku VAT, nie wypełnia znamion zaliczki nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe nie zgodził się ze spółką.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił:

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl ust. 8 powołanego artykułu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: