Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

Czy osoba wykonująca pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonująca w jej ramach czynności, przy których narażona jest na czynniki szkodliwe w środowisku swojej pracy, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup środków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególności wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulistę okularów ochronnych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu powinien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

być właściwie udokumentowany.

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można jednak zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Potwierdzają to także organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 marca 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-1645/15-2/AK. Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik prowadzący działalność jako komandytariusz w spółce komandytowej. Z uwagi na to, iż działalność ta (świadczenie usług) związana jest przede wszystkim z wielogodzinną pracą przy komputerze, lekarz-okulista zalecił mu stosowanie okularów ochronnych przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym. W związku z tym podatnik planował zakup takich właśnie okularów ochronnych, nie był jednak pewien, czy wydatki na ich zakup mogą stanowić koszt podatkowy. DIS stwierdził, że:

(…) wydatek na zakup okularów ochronnych nie jest warunkiem koniecznym do wykonywania pracy przy monitorze ekranowym, lecz wydatkiem wynikającym z zalecenia lekarza-okulisty mającym na celu ochronę zdrowia Wnioskodawcy. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków osobistych. Zakup okularów z odpowiednimi szkłami jest niezależny od faktu czy osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy takiej działalności nie prowadzi. Tak, więc bezpośrednim celem związanym z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiąganie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobną odpowiedź uzyskał również lekarz anestezjolog prowadzący specjali...