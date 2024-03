OFE czy ZUS: Okno transferowe 2024 r.

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne okno transferowe. Po raz kolejny możesz zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE.

Jaki jest podział składki emerytalnej i czego dotyczy decyzja w oknie transferowym

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy część jej składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia) ma być:

zapisana na jej subkonto w ZUS

albo przekazana na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

W jaki sposób poinformujesz ZUS o swojej decyzji, gdzie powinna trafić część Twojej składki emerytalnej – na subkonto czy do OFE

Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, przekaż wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03. Możesz to zrobić od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r.

