Odszkodowanie za szkodę pojazdu to przychód z działalności

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów. W wyniku kolizji drogowej został uszkodzony pojazd wykorzystywany na potrzeby jego działalności gospodarczej. Pojazd ten nie jest własnością przedsiębiorcy - wykorzystuje go wyłącznie na potrzeby działalności na podstawie umowy najmu. Ponadto właściciel pojazdu upoważnił przedsiębiorcę do otrzymania odszkodowania z polisy sprawcy kolizji, celem naprawienia uszkodzeń.

Przedsiębiorca zapytał o to czy otrzymane odszkodowanie za szkodę tego pojazdu jest przychodem z działalności gospodarczej. W jego opinii - nie.

Innego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że odszkodowanie to stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej, objęty dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodat...