Odsprzedaż mediów do mieszkań a limit zwolnienia podmiotowego VAT

Do limitu określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedaż mediów (refaktura) na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia nie powinna być wliczana do limitu sprzedaży. Wobec tego, w sytuacji gdy wspólnota mieszkaniowa nie przekroczy kwoty 200 tys. zł z tytułu wykonywania innych czynności nieobjętych ww. zwolnieniem, zgodnie z art. 113 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, nie będzie obowiązana do rejestracji jako podatnik VAT.