Odprawa pieniężna dla członków zarządu spółki bez składek ZUS

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zawarła z członkami zarządu swej spółki umowy menedżerskie (umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji w zarządzie spółki). W myśl jednego z zapisów tych umów, w razie rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka zarządu spółki podstawowych obowiązków wynikających z umowy, zarządzającemu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, czyli wynagrodzenia miesięcznego podstawowego (część stała wynagrodzenia określana kwotowo - w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórym spółkami, której to ustawie podlega wynagrodzenie członków zarządu spółki), pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu na podstawie umowy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z członkiem organu zarządzającego spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka będzie dokonywała wypłaty odpraw po ustaniu pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie opisanych umów o świadczenie usług zarządzania. Wypłacona odprawa będzie przychodem w rozumieniu art. 3 ust. 2b pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganym przez zarządzającego z tytułu działalności wykonywanej osobiście, i jako taka, na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku spółka zapytała, czy w zw. z wypłatą odprawy pieniężnej dla byłych członków zarządu, podlega ona obowiązkowi uiszczenia daniny publicznej w postaci składek na ubezpieczenia społeczne oraz jakie są zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz jakie są podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jej zdaniem, wypłata odprawy ściśle wiąże się z rozwiązaniem umowy, zatem wartość odprawy będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaś na mocy art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wartość odprawy nie będzie stanowić również podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepis...