Odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych w kosztach tylko do końca 2022 roku

Na podstawie przepisu przejściowego podatnicy mogą do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Tym samym, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r. oraz zaliczać je do kosztów na zasadach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 r. do momentu pełnego zamortyzowania tych środków trwałych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.