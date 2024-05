Odpis na ZFŚS w kosztach uzyskania przychodów 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Czy naliczony odpis na ZFŚS za rok 2023, który to odpis został wpłacony przez przedsiębiorcę na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 4 stycznia 2024 r., ma prawo zaliczyć w miesiącu styczniu 2024 r. do kosztów uzyskania przychodu?