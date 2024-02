Odliczenie VAT z faktury z błędną stawką podatku lub nieprawidłowym kursem waluty

W sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę błędnej stawki podatku, bądź błędnego kursu walutowego stosowanego do przeliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w sytuacji, gdy są one wyrażone w walucie obcej, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług w kwocie jaka zostanie na nich wykazana.